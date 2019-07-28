أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "أفرقاء ​الحكومة​ لم يجتمعوا منذ شهر لكن لا تقلقوا فهم يديرون البلد على ​تويتر​".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: أفرقاء الحكومة لم يجتمعوا منذ شهر لكن لا تقلقوا فهم يديرون البلد على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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