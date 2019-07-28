كرامي عرض مع البطريرك الراعي مجمل التطورات اللبنانية

أكّد رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ أن "نظرتنا الى هذا ​الوادي المقدس​ هي واحدة مع الأخوة المسيحيين ونراه موقع قداسة واستلهام روحي لنا جميعا. ومتى استلهمنا هذه الروحية تعززت القيم الانسانية والأخلاقية في حياتنا الفردية وانعكس ذلك خيرًا ووئامًا على المستوى الوطني".

كلام كرامي جاء خلال زيارته ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في ​الديمان​ وعرض معه مجمل التطورات على الساحة اللبنانية عامة والشمالية خاصة اضافة الى الوضع الحكومي المتعثر، كما جالا في أرجاء كرسي الديمان ومحيطه على مشارف الوادي المقدس.