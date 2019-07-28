حريق حبشيت العكارية يتفاعل ويلامس المنازل

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "الحريق الذي اندلع في بلدة حبشيت العكارية، في جبل بابوس المعروف بجبل كربلا، اشتد بفعل الرياح القوية وتفاعلت النيران لتلامس المنازل، وسط حال من الهلع والذعر بين الأهالي".

ويعمل عناصر إطفاء ​الدفاع المدني​ في مراكز حبشيت والصدقة وبزبينا و​العبدة​ و​برقايل​ وحلبا لإخماد النيران التي تتمدد بقوة وتقضي على الأشجار الحرجية المعمرة.