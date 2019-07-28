اعلن رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الأمير ​طلال أرسلان​ عبر حسابه على مواقع التواصل انه"لن ألتقي جنبلاط على حساب دم الشهداء علاء أبي فرج ورامي سلمان وسامر أبي فرّاج ... القاتل واحد والحقد واحد والضغينة واحدة واللي بيوقع من السما بتستلقي الأرض". وأضاف: "زمن اللعب بدم الأبرياء قد ولّى وسنكون بالمرصاد لأي تحرك مشبوه مهما كلّف الثمن".

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كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: لن ألتقي جنبلاط وسنكون بالمرصاد لأي تحرك مشبوه مهما كلّف الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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