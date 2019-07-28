الدفاع المدني اخمد حريقا في أحراج بلدة بزال العكارية

اندلع حريق في أحراج بلدة بزال العكارية أتى على حوالى 2 كلم من الأشجار المختلفة والأعشاب اليابسة، بسبب ارتفاع الحرارة وسرعة الهواء، وعمل عناصر إطفاء ​الدفاع المدني​ في مركز برقايل على تطويق الحريق وإخماده قبل امتداده الى الأراضي المجاورة، وعملوا على تبريد مكان الحريق خوفا من اشتعاله مجددا بسبب الهواء.

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