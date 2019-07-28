أمين السيد: لا نرغب أن نكون خارج الدولة بل نرغب بمساعدتها بكل الاستحقاقات

أكد رئيس المجلس السياسي في "​حزب الله​" ​السيد ابراهيم أمين السيد​ أن "البعض يقول أن كلفة العلاج في المنطقة هو أكبر من كلفة المشكلة هذا مرفوض ولا نرغب أن نكون خارج ​الدولة​ نرغب أن تكمل المنطقة مسار اسهامها الوطني والقومي والاستراتيجي ومساعدة الدولة بكل الاستحقاقات الكبرى والاستراتيجية أمام التهديدات والأخطر"، داعياً الدولة الى "القيام بواجبها".

وفي كلمة له خلال رعاية ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ ممثلا بالمفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ وبحضوره مصالحة عائلتي صلح وبقبوق وشقير في احتفال أقيم في ​الجامعة الإسلامية​ في ​بعلبك​، أشار أمين السيد الى "اننا نحن في حزب الله و​حركة أمل​ وراء الدولة ولن نقبل أن نكون أمامها وعلى الدولة مسؤولية القيام بواجبها".