أكد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم أمين السيد أن "البعض يقول أن كلفة العلاج في المنطقة هو أكبر من كلفة المشكلة هذا مرفوض ولا نرغب أن نكون خارج الدولة نرغب أن تكمل المنطقة مسار اسهامها الوطني والقومي والاستراتيجي ومساعدة الدولة بكل الاستحقاقات الكبرى والاستراتيجية أمام التهديدات والأخطر"، داعياً الدولة الى "القيام بواجبها".
وفي كلمة له خلال رعاية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ممثلا بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وبحضوره مصالحة عائلتي صلح وبقبوق وشقير في احتفال أقيم في الجامعة الإسلامية في بعلبك، أشار أمين السيد الى "اننا نحن في حزب الله وحركة أمل وراء الدولة ولن نقبل أن نكون أمامها وعلى الدولة مسؤولية القيام بواجبها".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين السيد: لا نرغب أن نكون خارج الدولة بل نرغب بمساعدتها بكل الاستحقاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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