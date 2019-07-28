قوى الأمن توزع صورة نشال محترف القي القبض عليه

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي، شعبة العـلاقات العـامـة في بيان انه: "بتاريخ ٢٠/٧/٢٠١٩، ادعى لدى فصيلة الاشرفية مواطن ضد مجهول بجرم نشل مبلغ من المال امام احد المستشفيات في محلة الاشرفية، حيث جرى تحديد مواصفات السيارة التي كان المشتبه به على متنها بعد مراجعة كاميرات المراقبة.

بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٩ وفي محلة الكولا، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ من توقيفه بالرغم من محاولته الفرار، ويدعى:

- س. ا. (مواليد عام ١٩٨٢، مكتوم القيد)

بالتحقيق معه من قبل فصيلة الاشرفية، اعترف انه اقدم بالاشتراك مع اشخاص آخرين-العمل جار لتوقيفهم- خلال فترة شهرين على ما يقارب /٦٠/ عملية نشل بطريقة احترافية طالت معظمها اشخاصا مسنين في مناطق: طرابلس، جبيل، جونية، الدورة، بيروت، الاوزاعي، خلدة، الشويفات، وذلك على متن سيارة نوع "ب ام" لون رصاصي.

لذلك، تعمم ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، بناء على اشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في شارع بيضون، أو الاتصال على الرقم : 328094/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.