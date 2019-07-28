ريابكوف:عودة إيران لتطبيق كامل التزاماتها بالاتفاق النووي أمر غير واقعي

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن "عودة إيران إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي أمر غير واقعي حاليًا"، داعيًا "طهران لعدم اتخاذ خطوات في طريق إلغائه".
ولفت ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي في فيينا، إلى أن "هناك مشاركين في الصفقة يعتبرون أن على إيران أن تعود، دون أي شروط ومتطلبات إضافية، إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها. لكن في الظروف الحالية هذا الأمر غير واقعي على الإطلاق".
وذكر أن "إيران تنوي اتخاذ خطوة ثالثة في إطار عملية خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي في 4 أو 5 أيلول المقبل، في إطار نهج "القليل مقابل القليل"، مضيفًا أن "الجهات المشاركة في الاجتماع دعت الطرف الإيراني إلى الامتناع عن اتخاذ هذه الإجراءات".
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