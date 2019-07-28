سلطات تونس تمنع طائرة عراقية من الإقلاع من مطار قرطاج بسبب ديون متراكمة

أعلنت سلطة ​الطيران المدني​ في ​العراق​ عن أن " وات الأمن في مطار قرطاج بتونس منعت ​طائرة​ عراقية من الإقلاع بسبب الديون المترتبة على ​الخطوط الجوية العراقية​".

وأكدت مصادر في الخطوط الجوية العراقية لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "هذا الإجراء جعل المسافرين يفترشون أرض مطار قرطاج بانتظار إيجاد حل لوضعهم".