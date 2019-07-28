سلطات تونس تمنع طائرة عراقية من الإقلاع من مطار قرطاج بسبب ديون متراكمة

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق عن أن " وات الأمن في مطار قرطاج بتونس منعت طائرة عراقية من الإقلاع بسبب الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية".
وأكدت مصادر في الخطوط الجوية العراقية لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "هذا الإجراء جعل المسافرين يفترشون أرض مطار قرطاج بانتظار إيجاد حل لوضعهم".
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