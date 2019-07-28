أمير الكويت يوافق على بناء مدينة سكنية لعراقيين شردهم "داعش"

أعلنت محافظ صلاح الدين شمالي ​العراق​ عمار جبر، في بيان، عن "موافقة أمير ​الكويت​ صباح الأحمد الجابر الصباح على بناء مدينة سكنية في قضاء بيجي تخصص للذين دمرت منازلهم جراء الحرب على "داعش" فضلًا عن مدن أخرى".

ولفت الى أن "رئيس الوزراء الكويتي وافق على تشكيل لجنة مشتركة تأخذ على عاتقها تنفيذ المنح التي أقرها ​مؤتمر​ الكويت لإعمار العراق في فبراير 2018، وذلك خلال اجتماع مع رئيس ​البرلمان العراقي​ للتعجيل بإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين".