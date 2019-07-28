غوف: الخروج من الاتحاد الأوروبي احتمال حقيقي لابد من الاستعداد له

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رأى الوزير في الحكومة البريطانية، مايكل غوف، في مقال نشرته صحيفة "صاندي تايمز" ان الخروج من الاتحاد الأوروبي احتمال حقيقي لابد من الاستعداد له، مشددا على انه "سنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الثاني، دون تردد أو تأخير".
وأوضح انه "نحن نريد أن تبقى علاقاتنا وطيدة مع الاتحاد ومع أصدقائنا. وسنبذل أقصى ما نستطيع من أجل التوصل إلى اتفاق يستجيب لنتيجة الاستفتاء، ويضمن مستقبلا وضاء لبلادنا خارج السوق الموحد، وخارج الاتحاد الجمركي في أوروبا، ولكن الذي لا يمكن أن نفعله هو عرض اتفاق الخروج نفسه على البرلمان مرة أخرى وقد رفضه من قبل".
ولفت إلى "اننا بحاجة إلى صيغة مختلفة وعلاقة مختلفة. وعلينا أن نجد طريقة أخرى لمعالجة قضية الحدود مع ايرلندا". وأضاف أن "الفريق الحكومي سيباشر المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في الأيام والأسابيع المقبلة. وسيبذل كل الجهود مع القادة الأوروبيين لإيجاد مخرج أفضل للجميع، و"لكن تفاؤلنا بالمستقبل لا يمنع أن نكون واقعيين فنستعد لكل الاحتمالات".
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