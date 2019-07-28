"تايمز": بريطانيا تخوض مشاورات بناءة مع عدة دول بشأن احتجاز إيران للناقلة البريطانية

أفادت صحيفة "​تايمز​" بأن "رئيس الوزراء البريطاني الجديد ​بوريس جونسون​ وضّح موقفه إزاء مبادرة وزير الخارجية السابق ​جيريمي هانت​ تشكيل بعثة أوروبية مشتركة لتأمين الملاحة في ​الخليج​".

وأكدت الصحيفة أن "قرار جونسون، لدى توليه مقاليد الحكم، إقالة هانت، منافسه في السباق من أجل ​رئاسة الحكومة​، استدعى تساؤلات بخصوص مدى التزام حكومة لندن بهذا المقترح، غير أن رئيس الوزراء الجديد خفف هذه المخاوف وأعرب عن دعمه الأولي للمشروع".

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى قولها إن "جونسون أبدى حتى الآن رضاه على هذه المبادرة، وتلقى المسؤولون أوامر بالاستمرار في المضي بتطبيقها".

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هذا وأشار مصدر عسكري رفيع المستوى للصحيفة إلى أن "ممثلين عسكريين ومدنيين من 50 دولة اجتمعوا الخميس الماضي في مقر القيادة المركزية للجيش الأميركي بمدينة تامبا في ​ولاية فلوريدا​ لمناقشة هذا المقترح"، مضيفا أن "الجنرالات المشاركين في الاجتماع أبلغوا حكوماتهم بنتائج المشاورات، مؤكدين أن "الوقت حان للعواصم لاتخاذ قرارات".

وأكدت "تايمز" أن "حكومة لندن تخوض مشاورات "بناءة" مع عدة دول، بما فيها ​سلطنة عمان​ وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا والدنمارك، بشأن أزمة احتجاز إيران للناقلة Stena Impero البريطانية في ​مضيق هرمز​، لكن لم تظهر هناك بعد أي مؤشرات على التوافق على أي خطة محددة".

وكانت قد احتجزت ​طهران​ الناقلة البريطانية بعد توقيف سلطات ​جبل طارق​ بدعم من ​المملكة المتحدة​ ناقلة Grace 1 الإيرانية ​النفط​ية بدعوى تصديرها النفط إلى ​سوريا​، انتهاكا للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.