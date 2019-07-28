الهيئة العليا للانتخابات بتونس: فترة قبول أوراق المرشحين بين 2 و9 آب

أفادت الهيئة العليا للانتخابات في تونس بأن "فترة قبول أوراق المرشحين ستكون من 2 ولغاية 9 آب".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن أن ​الانتخابات الرئاسية​ ستجري في 15 أيلول المقبل بعد أن كان محددا إجراؤها في 17 تشرين الثاني المقبل.

وأوضح عضو الهيئة أنيس الجربوعي أن الانتخابات ستكون سابقة لأوانها لأن الرئيس الراحل ​الباجي قايد السبسي​ لم يُكمل عهدته الرئاسية.

وفيما يتعلق بالحملة الإنتخابية، أشار الجربوعى إلى أنه سيتم ضبط موعدها في القواعد ​الجديدة​، مؤكدا جاهزية الهيئة لتنظيم الاستحقاق الانتخابي.

يأتي هذا القرار بعد وفاة الرئيس ​الباجي قائد السبسي​ وتولي رئيس مجلس نواب الشعب ​محمد الناصر​ منصب القائم بمهام ​رئيس الجمهورية​، وبعد أن أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد حصولها على شهادة وفاة رئيس الدولة الباجي قائد السبسي وطبقا للفصل 84 من ​الدستور​ التونسي.