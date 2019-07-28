وصول سفينة حربية بريطانية ثانية الى مضيق هرمز

أعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد بين والاس في ​الحكومة البريطانية​ عن "وصول ​سفينة​ حربية بريطانية ثانية إلى ​الخليج​ لتأمين ملاحة ​السفن​ التجارية للمملكة المتحدة عبر ​مضيق هرمز​"، مؤكدًا أن "المدمرة "HMS DUNCAN" التي وصلت مضيق هرمز، ستعمل على مرافقة السفن البريطانية في المنطقة مع الفرقاطة "HMS MONTROSE" التي تنتهي مهمتها في المضيق أواخر شهر آب "2019.

ولفت والاس، في بيان، إلى أن "حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تعد أمرًا حيويًا ليس للمملكة المتحدة وحدها، بل ولشركائها وحلفائها الدوليين"، مشيرًا إلى أن "السفن البريطانية ستعمل على حراسة سفن ​المملكة المتحدة​ ما لم يتم إيجاد حل دبلوماسي للخلاف مع ​إيران​، ما سيتيح استئناف الملاحة التجارية عبر المضيق الاستراتيجي دون مرافقة عسكرية".

وأوضح أن "الفرقاطة "HMS KENT" ستستبدل المدمرة "HMS DUNCAN" في وقت لاحق من العام الجاري، فيما ستبقى "HMS MONTROSE" في ​الشرق الأوسط​ حتى عام 2022 ضمن إطار تواجد البحرية الملكية الدائم في المنطقة".

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية أزمة الناقلتين التي اندلعت الشهر الجاري بين لندن و​طهران​، إذ احتجزت إيران الناقلة البريطانية "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، بعد توقيف سلطات ​جبل طارق​ والمملكة المتحدة الناقلة الإيرانية "Grace 1"، بدعوى تصديرها ​النفط​ إلى ​سوريا​ خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.