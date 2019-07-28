دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters روحاني: احتجاز الناقلة الإيرانية غير مشروع وسيكون وبالا على بريطانيا

جنيف (رويترز) - نقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله يوم الأحد إن احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق غير مشروع وسيكون وبالا عليها.

واحتجزت قوات بريطانية ناقلة النفط الإيرانية قرب جبل طارق مطلع يوليو تموز متهمة إياها بانتهاك عقوبات على سوريا. وفي 19 يوليو تموز، احتجزت قوات خاصة إيرانية ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز أهم ممر مائي لشحنات النفط في العالم.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)