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حبس بريطانية اتهمت 12 إسرائيليا باغتصابها

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دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر أطلقت الشرة سراح كل المتهمين وأبقت على الفتاة قال مصدران في الشرطة القبرصية إنها اعتقلت بريطانية تبلغ من العمر 19 عاماً الأحد للاشتباه في تقديمها لبلاغ كاذب عن تعرضها لجريمة اغتصاب جماعي اعتقل فيها12 شاباً إسرائيلياً.

وذكر مسؤول في الشرطة أن السلطات أفرجت عن 7 إسرائيليين، الأحد. وتم الإفراج عن 5 الأسبوع الماضي.

وكان 12 شخصاً قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا. ونفى الشبان تلك المزاعم.

وقال أحد المصدرين "لم تقع أي جريمة اغتصاب" واحتجزت الفتاة . 

وقال وزير التعليم الإسرائيلي رفائيل بيريتس للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأحد عن قضية قبرص "نحتاج لمراجعة التفاصيل. نحن نؤيد بكل تأكيد أن يكون لدى أبناء إسرائيل أعلى المعايير الأخلاقية"، على حد تعبيره.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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