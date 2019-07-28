شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس النواب يلتقى نظيره البحرينى ويتفقان على تطوير العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الأحد، المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، مع نظيره البحرينى المستشار راشد محمد بو نجمة أمين عام مجلس النواب البحرينى.

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وتناول اللقاء - حسب البيان الصحفى الصادر اليوم الأحد - العلاقات القوية بين البلدين، وتبادل الجانبان الخبرات المختلفة بشأن آلية عمل الأمانة العامة فى كلا المجلسين، لاسيما فى ظل وجود مذكرة تفاهم سابقة بين الأمانتين.

كما اتفق الجانبان - وفقا للبيان الصحفى، على أهمية تطوير العلاقات بين الأمانتين العامتين سواء فى مجال التدريب البرلمانى أو فى مجال الدعم الفنى والبحثى لعمل البرلمانات بشكل عام.