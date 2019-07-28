شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يدعو الشباب للمساهمة بقوة فى بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على لقاء الشباب والتواصل معهم من خلال لقاءات دورية عبر المؤتمر الوطنى للشباب.

وأكد «بدراوى» فى بيان أن الشباب كان فى حاجة ملحة لمثل تلك المؤتمرات التى تبعث الحماس وتعزز الانتماء فى نفوسهم، كما أن الشباب دومًا فى حاجة إلى من يستمع إليه ويهتم بما يطرحه من أفكاره.

وقال إن المؤتمرات وفرت للشباب فرصة للتواصل المباشر مع الرئيس، مشيرًا إلى أهمية التوصيات التى تخرج بها المؤتمرات، والتى تساعد فى التطوير فى كل المجالات المختلفة.

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وتابع: إن الوطن يحتاج إلى وجود شباب مثقف ومؤهل وواع بالظروف الداخلية والإقليمية التى تدور فى فلك القطر المصرى.

ودعا بدراوى شباب حزب الوفد إلى النهوض والحرص على التثقيف المستمر حتى يستطيع الوفد الاستمرار كعمود فقرى فى الحياة السياسية فى مصر.

وتنطلق بعد غدا أعمال المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى،وبمشاركة أكثر من 1500 من شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، إلى جانب عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة وسفراء الدولة.