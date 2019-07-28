شكرا لقرائتكم خبر عن داعية تركى موالى لأردوغان يحرم ارتداء الفتيات للبنطلون.. ومستشاره يبيح الدعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من الصفحات والمواقع التركية المعارضة، فيديو لشيخ تركى تابع لنظام أردوغان، يحرم فيه لبس البنطلونات للبنات، موجها رسالته إلى الشعب التركى: "ألا تمزق قلوبكم وأنت ترى الفتاة تذهب للمدرسة بالبنطلون، وألا تمزق قلب وأنت تشاهدها وهى نامصة حواجبها، والله ستحترق فى جهنم إذا تركتها".

وسخرت منه المواقع المعارضة، ونشروا الفيديو الخاص بمستشار أردوغان، وهو يقول أن تركيا تبيح الدعارة ، ولا نستطيع أن نمنع أى شئ من هذا.

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