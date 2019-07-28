شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان مشيدا بالسيسي: تحولت مصر فى عهد من مستوردة للغاز إلى مصدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وبطريقة إدارته لشئون البلاد.

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وقال "خلفان" فى تغريده عبر صفحته الخاصة على تويتر:" مما يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه خلال هذه الفترة البسيطة من توليه القيادة فى مصر تحولت أم الدنيا من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة رغم أن الأرض هى نفس الأرض التى تعرفون حدودها.. لم تتغير الأرض لكن تغير القائد ومن معه من مسئولين".

وأشار "خلفان" إلى أن مصر ستصبح قوة كبيرة فى انتاج الغاز، قائلا :" يتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز إلى رقم غير مسبوق عالميا حسبما ذكر مصدر أمريكى مطلع فى الشؤون النفطية حيث أفاد بأن إنتاج مصر قد يصل إلى 100 مرة أكثر من إنتاج قطر، وقد تكون تلك صفة مبالغة إلا أن ذلك يعنى أن إنتاج مصر سيكون كبيرا فى غضون السبع سنوات القادمة على أقصى مدى".