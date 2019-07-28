شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان": الرئيس السيسي يولى اهتماما بالبنية العمرانية للمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الرئيس السيسى بالبنية العمرانية للمدن الجديدة الجارى إنشاؤها وتنتشر فى كافة أقاليم الجمهورية، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.

ولفت عامر، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى الجهد المبذول من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، فى إطار المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، والذى يستهدف زيادة مساحة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية المضطردة.

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وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العمل المكثف على إتمام المشروعات الجارى العمل بها فى مجال المرافق والطرق، والشهادات الدولية بإنجازها فى أوقاتها المحددة وفقًا للمعايير الدولية، تعد بمثابة شهادة دولية على قدرة مصر على إنجاز المستحيل.

وأشار فرج عامر، إلى نجاح مصر فى البناء والتنمية، وسيرها على خطى الإصلاح الاقتصادى بخطوات ثابتة، لاسيما مواصلة العمل فى مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للقاطنين بها.