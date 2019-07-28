شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و295 مليون جنيه تكلفة تطوير منفذ السلوم البرى على نماذج عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عصام عبد العزيز، مدير عام الشئون الفنية والعمليات بمنفذ السلوم البرى، إن عملية تطوير المنفذ جاءت بتوجيه وتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح عبد العزيز، أن تطوير المنفذ أمر هام للحفاظ على الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن عمليات التطوير ستتم بتكلفة مليار و295 مليون جنيه، وبدأت فى 1 يونيو 2019 وتستمر لمدة 12 شهرا بدلا من 22، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وأضاف مدير عام الشئون الفنية والعمليات بمنفذ السلوم البرى، أن حالة المبانى القائمة بالمنفذ غير جيدة، لافتا إلى أنه تم وضع أسس الدراسة على نماذج عالمية مثل أمريكا - المكسيك، والإمارات - السعودية، وأنه سيتم فصل المسارات إلى 3 مسارات منفصلة للنقل والملاكى والأفراد لخفض عدد ساعات السفر أمام المسافرين.

كما أشار إلى أن عمليات التطوير تشمل تعزيز المراقبة الأمنية وتركيب أجهزة الإكس راى والكاميرات، واستغلال الطاقة الشمسية فى توليد الإضاءة، وإنشاء منطقة لوجيستية للتبادل الاقتصادى بين الدول وتخزين البضائع بالمنفذ.

جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، لمنفذ السلوم ومتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المنفذ، فى إطار توجه الدولة لتنمية المناطق الحدودية وغرب مصر.