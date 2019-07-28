شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: انعقاد مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية رسالة بقدرة مصر على الإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمؤتمرات الشباب بشكل دورى يشير إلى اهتمام الدولة بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم وهو ما لم يتوافر فى العهود السابقة.

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وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم، أن اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب فى دورته الحالية بمثابة رسالة للعالم إلى المصريين لديهم القدرة على الإنجاز على أرض الواقع والذى يتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى تشهدها مصر فى شتى المجالات.

وقال عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسى أكد منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة أن مصر لن تبنى إلا بالعرق والعمل، لافتا إلى أن الشباب كان لهم دورا كبيرا بالقترة الماضية تمثلت فى مقترحات تم تطبيقها ومشاركتهم فى كافة المحافل.