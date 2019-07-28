"مستقبل وطن": اختيار العاصمة الإدارية مقرًا لمؤتمر الشباب يعكس صورتنا الحضارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يؤمن بقيمة الشباب ويحتضنهم ويتبنى أفكارهم ويبذل قصارى جهده لتمكينهم فكريا وسياسيا.

وأوضح رشاد، فى بيان اليوم الأحد، أن الدولة المصرية اتخذت في هذا الصدد الكثير من الإجراءات واستطاعت إعادة الشباب لأحضان وطنهم وأعطتهم دفعة معنوية قوية، وعززت ترابطهم بكل مؤسسات الدولة، كما أنها عززت ثقتهم بقيادتهم السياسية وتطلعهم لتحقيق آمالهم وأحلامهم.

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وأشار إلى أن مؤتمرات الشباب أيقونة مصرية عالمية وتجربة غنية بكل تفاصيلها ورمز على طبيعة العلاقة بين الشباب وبين مؤسسات الدولة، مؤكدا أن جدية هذه المؤتمرات تنعكس على حجم مخرجاتها وتوصياتها والتي صنعت حالة متفردة وغير مسبوقة، وأرست مبادئ مرحلة ذهبية يعيشها الشباب.

وأكد رشاد، أن مؤتمر الشباب السابع المقرر له نهاية الشهر الجاري له الكثير من الدلالات، على رأسها تأكيد حرص الدولة على تعزيز التواصل مع الشباب والاستماع لرؤاهم وأفكارهم حول مختلف القضايا، وإيمان الدولة بحماسهم وقدراتهم كونهم يمثلون عمود الخيمة بالنسبة للدولة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الفكري والثقافي وإثراء آلية الحوار، والتمسك بإعادة صياغة صورة مصر أمام العالم.

وتابع: "وبالنسبة لاختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرا للنسخة السابعة فهو أمر جيد وموفق للغاية، يعكس صورة مصر الحضارية ويلفت الأنظار تجاه واحد من أهم المشروعات القومية العملاقة، ويبرز التحدي والإعجاز المصري في إنجاز هذه العاصمة في فترة زمنية وجيزة".