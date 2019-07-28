المتر بـ11 ألف جنيه.. حجز 40% من وحدات العاصمة الإدارية في 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم تلقى طلبات حجز شقق العاصمة الإدارية، فتم طرح 538 وحدة سكنية فاخرة بكابيتال ريزيدانس، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، حبق تم تخيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وبدأ الحجز في العاشرة صباحا، وقال مصدر لمصراوي، إنه جرى حجز 212 وحدة من الوحدات المطروحة للحجز، بنسبة تقارب الـ40%، ويتبقى 326 وحدة مستمر الحجز فيهم حتى يوم 31 يوليو الجاري، بالأسبقية أيضًا.

يبلغ سعر المتر في الشقق المطروحة 11250 جنيهًا بخلاف نسب التميز في كل عمارة، ليصل إجمالي سعر الشقة إلى ما يجاوز 2 مليون جنيه.

أسلوب السداد

يسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى جانب 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية.

- سويفت كود بنك التعمير والإسكان "hdbkegcaxxx" فرع بدر النادي.

- ACH عن طريق كافة البنوك.

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- تحويل داخلي ببنك الإسكان والتعمير في حالة وجود حساب للعميل، على أن يتضمن التحويل اسم المتقدم للحجز رباعيًا ورقمه القومي المكون من 14 رقمًا.

نظام السداد

- يسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى جانب 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي عند التقدم للحجز

- استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية - 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2019.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- باقي ثمن الوحدة الـ70% يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 سنوات بدون فوائد، أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقًا للشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

- في حالة رغبة العميل التعامل بنظام التمويل العقاري، يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أهر من المواعيد المحددة للاستلام ولحسن الحصول على موافقة جهة التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضمانات وفقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.