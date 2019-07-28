"الصيادلة" تستنكر تصريحات وزيرة الصحة.. وتطالب بتدخل المسؤولين (بيان)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الصيادلة، رفضها واستيائها الشديد من تصريحات وزيرة الصحة خلال زيارتها لمستشفيات بورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي، والتي قالت فيها إن "غياب 100 صيدلي لا يشعرها بأزمة، بينما غياب ممرضة واحدة مؤثر".

وعبرت نقابة الصيادلة عن غضبها من تصريحات الوزيرة، مشيرة إلى إصرار الوزيرة على تهميش دور الصيادلة في المنظومة الصحية، رغم أن للصيادلة دور رئيسي لا غنى عنه في المنظومة الصحية، كما أن للصيادلة دور بارز لا يمكن إنكاره في إقرار منظومة التأمين الصحي الشامل ونجاح الحملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وعملوا بها لأكثر من 15 ساعة يومياً.

وقالت النقابة في بيان اليوم الأحد، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تصدر تصريحات من وزيرة الصحة تقلل فيها من شأن الصيادلة في مصر".

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وطالبت النقابة، المسئولين بالتدخل للحفاظ على سمعة الصيدلي المصري، والحفاظ على مهنة صدرت للعالم العربى والشرق الأوسط صيادلة متميزين فى كافة المجالات.

وأكدت النقابة أن الصيادلة المصريين من أكفأ الصيادلة على مستوى العالم، حيث أن ترتيب كليات الصيدلة في جامعة القاهرة 150 وعين شمس 201 والأزهر 301 على العالم من أصل 500 جامعة عالمية طبقاً لتصنيف شنغهاي للجامعات، وهذه شهادة عالمية بجودة التعليم الصيدلى فى مصر.

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