النيابة تخلي سبيل صاحب مركب "الفيديو الفاضح" برأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

قررت النيابة العامة بدمياط، اليوم الأحد، إخلاء سبيل "م. م"، مالك المركب النيلي التي شهدت واقعة فيديو "الرقص"، و "ن. أ"، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيق، بعد أن واجها اتهامات بالتحريض على الفجور والفعل الفاضح.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار الشاب "م. أ"، مقيم منية النصر بمحافظة الدقهلية، ويعمل في مدينة رأس البر منذ أشهر، والذي ظهر في مقطع الفيديو، بحسب ما كشفت عنه التحريات.

وأثار مقطع فيديو يرقص خلاله المتهم على مركب استياء أهالي المحافظة، وطالب عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض عليه لما يمثله من سمعة سيئة للمحافظة.