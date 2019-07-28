ملك البحرين يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع السعودية

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال العامل البحريني -في قصر الصخير وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، بمناسبة زيارته للبحرين للمشاركة في حفل توقيع محضر إنشاء مجلسالتنسيق البحريني السعودي.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأحد أن الملك آل خليفة أكد أهمية مجلس التنسيق البحريني السعودي، ودوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية، ومتابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة، وذلك في إطارما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة.
وأشاد العاهل البحريني بالدعم المتواصل من المملكة العربية السعودية لبلاده في كل المراحل، ودورها الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وحرصها على الدفاع عن المصالح العربية والإسلامية، وترسيخ أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن جهته، أعرب وزير الخارجية السعودي عن اعتزازه بجهود ملك البحرين لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية، مشيدًا بالمواقف الأصيلة لمملكة البحرين، وبما حققته المملكة من نهضة وتطور وتنمية ونجاحات متميزة في جميع القطاعات
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