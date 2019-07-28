أفغانستان: إصابة 6 أشخاص في انفجار بكابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار إصابة 6 أشخاص على الأقل كحصيلة أولية لضحايا انفجار وقع اليوم الأحد بالقرب من منطقة تابعة للشرطة بالعاصمة "كابول". انفجار وقع اليوم الأحد بالقرب من منطقة تابعة للشرطة بالعاصمة "كابول".

وأشارت شبكة "طلوع" الأفغانية إلى سماع دوي انفجارات أخرى بالمنطقة، حسبما أفاد به شهود عيان.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.

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