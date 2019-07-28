تحالف دعم الشرعية في اليمن: لا صحة لاستهداف ميليشيات الحوثي لمطار نجران

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه لا صحة لما نشرته ميليشيات الحوثي عن استهداف مطار (نجران) وأنها محاولات زائفة للحوثيين لرفع الروح المعنوية لعناصرها.



وقال المالكي في مداخلة هاتفية لقناة (سكاي نيوز عربية) اليوم الأحد "إن كل محاولات الحوثيين لتهديد الأمن والاستقرار سيكون مصيرها الفشل".. مشيرا إلى استمرار قوات التحالف في عمليات القصف للمواقع العسكرية للميليشيات في صنعاء.



وأوضح أن قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة لميليشيات

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الحوثي حاولت استهداف (نجران)، حيث تم رصد انطلاق الطائرة بدون طيار من العاصمة (صنعاء) والتعامل معها قبل الوصول إلى أهدافها، مستنكرا العمليات الممنهجة من الحوثيين لاستهداف المطارات المدنية.



وأضاف: "أن استهداف الميليشيا الحوثية للمطارات يعد مخالفة للقانون الدولي والإنساني، ومحاولاتها استخدام الطائرات بدون طيار هو استهداف للمدنيين بالدرجة الأولى، ولدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا والمواطنين المقيمين على الأراضي السعودية، حيث

أن المطارات بحسب القانون الدولي والإنساني هي منشآت مدنية يستخدمها آلاف المواطنين".



وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن قوات التحالف تتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي بحسب القانون الدولي والإنساني وقواعد الاشتباك، مشددا على أن التحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات، والتي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون.

وأشار المالكي إلى أن جهود التحالف منذ بداية العمليات العسكرية وحتى الآن تأتي ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب، مؤكدا تواصل قوات التحالف تصديها لما تشكله الميليشيا الحوثية من تهديد للمواطنين في الداخل اليمني وانتهاكات للأمن الدولي.