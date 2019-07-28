تدمير أوكار وأنفاق سرية لـداعش غربي الأنبار بالعراق

أعلن محافظ الأنبار بالعراق عماد الدليمي، اليوم الأحد، تدمير عدد من الأوكار والمعدات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية أمنية استباقية غربي المحافظة.
العراقية (واع)- إن قوات من الجيش -مسنودة بقوات من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش- شرعت بحملة أمنية استباقية استهدفت صحراء قضاء الرطبة غربي الأنبار لتعقب تنظيم (داعش)، وتمكنت من تدمير عدد من الأوكار والمعدات والأنفاق السرية التابعة للتنظيم.
وقال الدليمي -حسبما ذكرت وكالة الأنباء
وأضاف الدليمي أن طيران الجيش وفّر غطاء جويًا للقوات الأمنية، مؤكدًا استمرار الحملة الأمنية لتطهير صحراء الرطبة من إرهابيي (داعش).
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