أمين التحالف الإسلامي يستعرض جهود مكافحة الإرهاب مع إيطاليا

التقى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف، اللواء الطيار الركن محمد سعيد المغيدي، رئيسَ هيئة أركان الدفاع الإيطالي، الفريق أول إنزو فيكسياريلي، وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض. واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- سبل التعاون والرؤى المشتركة، وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

كما جرى تبادل وجهات النظر بين الجانبين، بشأن كثير من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وتسليط الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف في محاربة الإرهاب بالمجالات الأربعة «الفكري والإعلامي والعسكري ومحاربة تمويل الإرهاب».

وأكد الأمين العام للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

من جانبه، أثنى رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي، على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف، مؤكدا أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين الأطراف كافة في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة، نحو إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة، لرفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.