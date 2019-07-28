مقتل وإصابة 40 شخصاً في انفجار وسط أفغانستان

أسفر انفجار سيارة مفخخة وقنبلة زُرعت على جانب طريق في أفغانستان، عن مقتل وإصابة 40 شخصاً، من بينهم الكثير من المدنيين، طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد.

وذكر مسؤولون في شرطة غزني أن مهاجماً انتحارياً فجر سيارة مليئة بالمتفجرات، بالقرب من مجمع تابع لقوات "الانتفاضة المحلية"، مضيفين أن الانفجار وقع بمنطقة "آب باند".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر المسؤولون أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة من أفراد قوات الانتفاضة الشعبية وإصابة عشرة آخرين. وأسفر الانفجار أيضاً عن إصابة 20 مدنياً.

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في الوقت نفسه، ذكر المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان أن انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق أسفر عن مقتل 3 مدنيين في المنطقة الثالثة بمدينة غزني.

وأضاف البيان أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين آخرين. وانفجرت القنبلة بالقرب من شركة "سولت" حوالي الساعة الثامنة و35 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم بسيارة مفخخة في منطقة "آب باند". غير أن الحركة لم تعلق على انفجار القنبلة التي زُرعت على جانب طريق حتى الآن.