الوساطة الأفريقية في السودان تدعو الأطراف لمناقشة "الوثيقة الدستورية"

قالت مصادر في السودان إن الوسيط الأفريقي دعا ممثلين عن المجلس الانتقالي وممثلي الحراك لحضور جلسة مباحثات ستناقش الوثيقة الدستورية مساء اليوم الأحد.

وسينعقد الاجتماع على مستوى اللجان الفنية للطرفين.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن المصادر توقعها أن تنعقد المفاوضات المباشرة بعد غد الثلاثاء.

وأضافت التقارير الإعلامية أن التنسيقية العليا لقوى الحرية والتغيير انخرطت في اجتماع حالياً لبحث الرؤية النهائية للتفاوض حول الوثيقة الدستورية.

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وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وينتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

كان الطرفان وقعا في السابع عشر من الشهر الجاري وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين الجانبين خلال فترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.