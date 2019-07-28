نفت جماعة طالبان، اليوم الأحد، صحة تصريحات صادرة عن وزير في أفغانستان بأن الحكومة والحركة ستعقدان محادثات سلام خلال الأسبوعين القادمين.
وقالت الحركة، في تغريدة على "تويتر"، أنه لن يتم إجراء محادثات أفغانية-أفغانية إلا بعد إعلان انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
وكان وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام عبد السلام رحيمي، قال، في رسالة فيديو نشرتها وسائل الإعلام المحلية أمس السبت، إن المحادثات ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف أن وفداً من 15 عضواً سيمثل الحكومة في المحادثات، وأن الجولة الأولى ستعقد في دولة أوروبية، لم يفصح عنها.
اقرأ أيضاً... وزير أفغاني: مفاوضات مباشرة بين الحكومة وطالبان خلال أسبوعين
وكانت الحكومة في كابول شكلت، مؤخراً، وزارة للسلام في محاولة لتعزيز مساعي السلام. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس أشرف غني أمس حل قطاعات من المجلس الأعلى للسلام، وهو الهيئة المشرفة على جهود السلام في البلاد.
وكتب الممثل الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، على موقع "تويتر"، اليوم، إن المحادثات الداخلية ستبدأ فقط "بعد أن ننتهي من التوصل إلى اتفاقاتنا".
وأضاف خليل زاد أن وفد التفاوض، المؤلف من 15 عضواً، سيكون "فريق تفاوض وطني شامل وفعال يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية والمجتمع المدني والمرأة".
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تنفي إجراء محادثات مباشرة وشيكة مع الحكومة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.