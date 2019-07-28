طالبان تنفي إجراء محادثات مباشرة وشيكة مع الحكومة الأفغانية

نفت جماعة طالبان، اليوم الأحد، صحة تصريحات صادرة عن وزير في أفغانستان بأن الحكومة والحركة ستعقدان محادثات سلام خلال الأسبوعين القادمين.

وقالت الحركة، في تغريدة على "تويتر"، أنه لن يتم إجراء محادثات أفغانية-أفغانية إلا بعد إعلان انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وكان وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام عبد السلام رحيمي، قال، في رسالة فيديو نشرتها وسائل الإعلام المحلية أمس السبت، إن المحادثات ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف أن وفداً من 15 عضواً سيمثل الحكومة في المحادثات، وأن الجولة الأولى ستعقد في دولة أوروبية، لم يفصح عنها.

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وكانت الحكومة في كابول شكلت، مؤخراً، وزارة للسلام في محاولة لتعزيز مساعي السلام. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس أشرف غني أمس حل قطاعات من المجلس الأعلى للسلام، وهو الهيئة المشرفة على جهود السلام في البلاد.

وكتب الممثل الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، على موقع "تويتر"، اليوم، إن المحادثات الداخلية ستبدأ فقط "بعد أن ننتهي من التوصل إلى اتفاقاتنا".

وأضاف خليل زاد أن وفد التفاوض، المؤلف من 15 عضواً، سيكون "فريق تفاوض وطني شامل وفعال يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية والمجتمع المدني والمرأة".