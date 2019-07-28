الجيش اليمني يحقق تقدماً نوعياً في تعز وصعدة

حقق الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً استراتيجياً، في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز، بعد دحره مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

واستعاد الجيش بحسب موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، جبل "الشوق"، وجبل "ذيب"، في مديرية ماوية، وعدداً من المواقع المحيطة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر عسكري إن السيطرة على جبل “ذيب” الذي يطل على منطقة باهر، ستمكن قوات الجيش من التوغل في مواقع تمركز ميليشيات الحوثي بمديرية ماوية، مضيفاً أن الجيش اليمني، استعاد أيضاً صلول ، والمدينة وحاجر، و شَعنَب وموقعي المصانع، والسَرايَا، إضافة إلى قطعها لخطوط إمداد المليشيا الإرهابية في جبل المشمرر.

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من جهة أخرى أحرزت وحدات من الجيش اليمني، تقدماً جديداً آخر في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

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وقال أركان حرب محور علب، قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب : إن قوات الجيش اليمني استعادت تبة نايف الاستراتيجية، بمديرية باقم، وعدد من المواقع المحيطة بها، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مبيناً أن العمليات العسكرية مستمرة في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، ودحر ميليشيات الحوثي الإرهابية.