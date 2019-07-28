كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرحى بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤول أفغاني انه وقع انفجارًا كبيرًا في العاصمة كابول، لكنه لم يستطع تقديم مزيد من التفاصيل.

قال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الانفجار وقع اليوم الأحد في حي الشرطة 15. كما اوضح وحيد الله ميار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه حتى الآن تم نقل ستة جرحى على الأقل إلى المستشفيات.

لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم في كابول، لكن ينشط كلا من مقاتلي طالبان وجماعة الدولة الإسلامية في كابول ونفذوا هجمات في الماضي.

وقع هذا الهجوم في اليوم الأول من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر.

