كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الهندية تعلن مقتل متشددًا كبيرًا في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن قائد شرطة المنطقة إن قائدًا كبيرًا لجماعة مسلحة مقرها باكستان قتل اليوم الأحد أثناء عملية في الجزء الجنوبي من الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

وأوضح ديمو سينج قائد شرطة جامو وكشمير انه قد قتل منى بيهاري، قائد جماعة جيش محمد المتشددة، مع شريك محلي بعد عملية ليلية في بلدة شوبيان.

وقال سينج إن القائد اشتهر بصنع القنابل وسلسلة من عمليات القتل والهجمات على المدنيين في المنطقة.

ألقي باللوم على جيش محمد في تفجير سيارة قافلة شبه عسكرية في فبراير أسفرت عن مقتل 40 جنديًا هنديًا في أعنف هجوم على القوات الهندية في التاريخ الحديث. وأدى الهجوم إلى اقتراب دولتين نوويتين رئيسيتين الهند وباكستان من حرب أخرى.

جيش محمد محظور في باكستان لكن يعتقد أنه يعمل من الملاذات الآمنة في ذلك البلد.

