كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يقود عرض البحرية الروسية بعد حملة موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول عرض عسكري بحري كبير لروسيا منذ سنوات اليوم الأحد، بعد يوم من حملة الشرطة العنيفة على المتظاهرين المناهضين للحكومة في موسكو.

ظهر بوتين صباح اليوم الأحد على متن إحدى السفن في عرض البحرية في سانت بطرسبرغ على خليج فنلندا. وشمل العرض، وهو الاكبر منذ سنوات، 43 سفينة وغواصة و4000 جندي.

كان بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع بعيدًا عن العاصمة الروسية موسكو، حيث تم اعتقال ما يقرب من 1400 شخص يوم السبت في حملة عنيفة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. وقد اعلنت جماعة روسية تراقب اعتقالات الشرطة هذا الرقم اليوم الأحد قائلة إنه كان أكبر عدد من الاعتقالات في العاصمة الروسية هذا العقد.

استخدمت الشرطة الهراوات وتصارعت مع المحتجين حول قاعة مدينة موسكو بعد أن احتشد الآلاف في الشوارع القريبة ضد تحرك السلطات الانتخابية لمنع مرشحي المعارضة من الترشح للانتخابات في 8 سبتمبر في مجلس مدينة موسكو.

