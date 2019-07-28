كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يستضيف بوتين الشهر المقبل قبل قمة مجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل، قبل أيام من استضافة قمة مجموعة السبع مع قادة الديمقراطيات الغنية.

وقال مكتب ماكرون اليوم الأحد إن الاجتماع مع بوتين سيعقد في 19 أغسطس في منتجع فورت دي بريجانسون الرئاسي على البحر المتوسط.

ثم يتوجه ماكرون إلى قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء آخرين في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس. وقد طردت المجموعة روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

سعت فرنسا للتوسط في الصراع الروسي مع أوكرانيا، وشدد ماكرون على أهمية الحفاظ على الحوار مفتوحًا مع موسكو. تسعى الشركات الفرنسية أيضًا إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الناتجة عن تصرفات روسيا في أوكرانيا.

