كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمة الليبي: الجيش يسيطر على نحو 75% من كافة الأراضي الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد البوزيدي، مدير عام مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، إن قوات الجيش الليبي تسيطر على نحو 75% من كافة الأراضي الليبية، وعلى 72% من مصادر النفط.

وأشار "البوزيدي"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن القوات الليبية لم تدخل مدينة ليبية إلا بعد التأييد الكامل من أهل المدينة، ومجالس المحليات بها، منوها بأن الجيش الليبي وصل إلى الحدود المحيطة بطرابلس.

