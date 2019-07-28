كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس بريطانية اتهمت 12 إسرائيليا باغتصابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدران في الشرطة القبرصية إنها اعتقلت بريطانية تبلغ من العمر 19 عاماً الأحد للاشتباه في تقديمها لبلاغ كاذب عن تعرضها لجريمة اغتصاب جماعي اعتقل فيها12 شاباً إسرائيلياً.

وذكر مسؤول في الشرطة أن السلطات أفرجت عن 7 إسرائيليين، الأحد. وتم الإفراج عن 5 الأسبوع الماضي.

وكان 12 شخصاً قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا. ونفى الشبان تلك المزاعم.

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وقال أحد المصدرين "لم تقع أي جريمة اغتصاب" واحتجزت الفتاة .

وقال وزير التعليم الإسرائيلي رفائيل بيريتس للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأحد عن قضية قبرص "نحتاج لمراجعة التفاصيل. نحن نؤيد بكل تأكيد أن يكون لدى أبناء إسرائيل أعلى المعايير الأخلاقية"، على حد تعبيره.