كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة حربية بريطانية تصل مياه الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية، اليوم الأحد، إلى مياه الخليج العربي لمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا والتي تمر عبر مضيق هرمز، وسط توترات بعد أن احتجزت إيران ناقلة بريطانية هذا الشهر.

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وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة "إتش إم إس دنكان" ستنضم إلى السفينة فريزر مونتروز في الخليج للدفاع عن حرية الملاحة، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية سترافق سفن المملكة المتحدة حتى يتم التوصل إلى قرار دبلوماسي لتأمين الطريق مرة أخرى.