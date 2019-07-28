حمزة نمرة يمتع جمهور طنجة.. ومصريون حجوا إلى حفله – فيديو

امتع الفنان المصري، حمزة نمرة، ليلة أمس السبت، جمهور مهرجان التويزة في طنجة، الذي حج بكثافة لحضور حفل النجم العربي مباشرة.

وامتلأت جنبات المنصة بالجماهير من مختلف الأعمار، والفئات، منهم مصريون استغلوا حفل مواطنهم، حمزة نمرة، لحضوره، وآخرون اضطروا إلى إلغاء مواعيدهم لاستمتاع بأغانيه مباشرة.

وعبر الجمهور الحاضر عن مدى إعجابه بحمزة نمرة، معتبرا الفن، الذي يقدمه لجمهوره، فنا راقيا، وهادفا، علما أنه يعيد أداء الأغاني التراثية للبلدان العربية بتوزيع جديد.

وحضر الطابع المغربي في حفل حمزة نمرة، بعد أدائه أغنتيه المغربيتين، اللتين سبق أن أعاد توزيعهما، وحققا انتشارا كبيرا، وهما “الشاوية”، و”إناس إناس”.

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