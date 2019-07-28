بعد غياب عن التظاهرات بسبب”إساءة”.. الشاب بلال يعود إلى المغرب

بعد غيابه عن المشاركة في التظاهرات في المغرب لمدة سنوات، يعود الشاب بلال للقاء جمهوره المغربي عبر بوابة مهرجان جوهرة في مدينة الجديدة، يوم الأحد 3 غشت المقبل.

وأفاد بلاغ مهرجان جوهرة أن الفنان الشاب بلال، الذي غاب عن جمهوره في مدينة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، يعود في نسخة عام 2019.

وكان الشاب بلال قد ألغى حفله في المهرجان نفسه في دورته لعام 2016، وذلك بعد الجدل الكبير، الذي أثاره في المغرب نتيجة تصريح قال فيه إنه غير محتاج للجنسية المغربية، وهو أمر اعتبره الجمهور إهانة للمغرب، حيث كان دائم الحضور في مهرجاناته.

يذكر أن الجمهور المغربي كان غاضبا من الشاب بلال بعد جوابه في برنامج جزائري عن سؤال حول رغبته في الحصول على الجنسية المغربية، مثل الشاب خالد، حيث رد بشكل ساخر: “أش ندير بيها”.