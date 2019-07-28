منع مسلمي مليلية المحتلة من استيراد أضاحي العيد من المغرب!

ونحن على مقربة من عيد الأضحى، أعرب عدد من المغاربة في مدينة مليلية المحتلة عن استيائهم من تصريح الأمين العام للزراعة والغذاء الإسباني، أول أمس الجمعة، الرامي إلى عدم موافقة السلطات الإسبانية على الاستيراد أضاحي العيد من المغرب.

وبرر “فرناندو ميراندا”، الأمين العام للزراعة والغذاء الإسباني، منع السلطات الإسبانية، استيراد مسلمي مليلية الأغنام من المغرب، بسبب ما اسمه بـ”ظهور مرض الحمى القلاعية في مناطق شمال إفريقيا، وكونها مرضًا شديد العدوى بالنسبة إلى الحيوانات”، وذلك بحسب صحيفة إلفارو الإسبانية.

هذا التصريح جاء بعد لقاء جمع بين عمدة مدينة مليلية “إدواردو دي كاسترو”، والأمين العام للزراعة والغذاء “فرناندو ميراندا”، أول أمس.

وفي هذا السياق، قال “فرناندو ميراندا”، وفقًا لبيان صحفي، صادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية، والأغذية، إنه “خلال هذه السنة لا يمكن الموافقة بشكل استثنائي على دخول الأغنام المغربية إلى مليلية، لأن وضعيتها الصحية تدعو إلى القلق”.

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وقال “ميراندا” إنه “يمكن الموافقة باستيراد الأغنام في شمال إفريقيا إذا سمحت حالتها الصحية بذلك، وذلك وفقًا للشروط المحددة في قانون 8/2003 بشأن صحة الحيوان “.

تصريح المسؤول الإسباني، أثار استياء المغاربة؛ إذ إنها للسنة الرابعة على التوالي، لا يستطيعون فيها إدخال أي خروف من المغرب إلى مليلية، بمناسبة عيد الأضحى، وذلك بحسب صحيفة “الفارو الإسبانية”.