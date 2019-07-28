في مركز الظهير الأيمن.. حكيمي يساهم بهدفين من رباعية دورتموند

ساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي، في الفوز العريض، الذي حققه فريقه بروسيا دورتموند الألماني، في مباراة ودسة، أمس السبت، أمام أودينيزي الإيطالي، وهي المباراة، التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان حكيمي وراء هدفين لبروسيا دورتموند، إذ اصطاد ركلة جزاء، سجل منها ماريو غوتزه الهدف الثاني، قبل أن يعود، ويمنح زميله جوليان فيغل تمريرة ثالث الأهداف، علما أن الفريق الألماني سجل رباعيته في الشوط الأولى، بينما جاء هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 76 من الجولة الثانية للمباراة.

يذكر أن حكيمي لعب اللقاء في مركز الظهير الأيمن، قبل أن يتم تغييره، وجل اللاعبين، الذين بدأ بهم مدرب الفريق لوسيان فافر المباراة، خلال مستهل الجولة الثانية.