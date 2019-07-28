إطلاق 3 رصاصات لاعتقال مجرم اعتدى بالسلاح على 4 أشخاص بينهم رجل شرطة!

اضطرت عناصر دورية للشرطة تابعة لولاية أمن مكناس لاستخدام أسلحتها الوظيفية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، يشتبه تورطه في ارتكاب عدة اعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، أن عناصر دورية الشرطة تدخلت بمنطقة برج مولاي عمر بناء على إشعار حول قيام المشتبه فيه بتعريض ثلاثة ضحايا للضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، اضطرتهم لاستعمال أسلحتهم الوظيفية وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية، قبل أن يتم إصابة المشتبه فيه بثلاثة رصاصات على مستوى أطرافه السفلى بعدما رفض الامتثال وعرض حياة رجال الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وأضاف البلاغ، أنه تم نقل المشتبه فيه بالإضافة إلى ثلاثة ضحايا وموظف شرطة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن حصر باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.