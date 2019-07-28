مخرج مصري يكشف معاناة الفنان فاروق الفيشاوي قبل وفاته: الموت أرحم له

قال المخرج المصري علي بدر خان، في تعليقه على وفاة الفنان فاروق الفيشاوي مؤخرا، إن الموت أرحم له من عذاب الذي كان يعيش في صراعه مع مرض السرطان.

وصرح علي بدر خان ل”اليوم 24″، أن فاروق الفيشاوي كان يعاني مع مرض السرطان لدرجة كبيرة، وكان عندما يشتد عليه الألم، بشكل جد مرتفع، يصبح صوت صراخه مسموع خارج منزله.

وأضاف المخرج المصري أن موت الفيشاوي ” رحمة من الله له، بسبب العذاب الذي كان يعيشه.”

وتأسف علي بدر خان عن فقدان الساحة الفنية العربية تجم بحجم فاروق الفيشاوي، كما تأسف على غيابه عن تقديم واجب العزاء بسبب وجوده في المغرب.

وترأس علي بدر خان لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام المشاركة في المهرجن الدولي لسينما التنوع، كم حظي بتكريم في افتتاح التظاهرة.