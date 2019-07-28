أنباء عن مقتل امرأة طعنًا في أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت امرأة (83 عاما)، اليوم الأحد، متأثرة بجروحها الحرجة بعد أن تعرضت لجريمة طعن في مدينة أم الفحم.

وفي التفاصيل، جاء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغًا في تمام الساعة 15:50 من عصر اليوم، يفيد بإصابة امرأة في منزل بمدينة أم الفحم.

وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أنها عثرت على جثة امرأة تعرضت للطعن، وأضافت أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، ليتم إقرار وفاتها في المكان.

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وقالت الشرطة إنها وصلت إلى الموقع، وإن الشبهات تشير إلى أن المرأة تعرضت لـ"جريمة قتل"، وأضافت أن الضحية من سكان مدينة أم الفحم وتبلغ من العمر 83 عاما.

وذكرت أنها باشرت التحقيق بالوقائع، ولفتت إلى أنها تجري عمليات بحث واسعة عن مشتبه بارتكاب الجريمة.